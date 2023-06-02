Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВС Украины обстреляли село Троицкое Кореневского района.

«Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. Всего насчитали пять прилётов», — написал он в Telegram.

Старовойт добавил, что никто не пострадал.

Повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль, сказал он.

Ранее губернатор сообщил, что подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов повреждены в Курске в результате атаки украинских беспилотников.

Старовойт также заявил, что система ПВО сбила рядом с Курском несколько украинских беспилотников.