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Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВС Украины обстреляли село Троицкое Кореневского района.
Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района
  • РИА Новости

«Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. Всего насчитали пять прилётов», — написал он в Telegram.

Старовойт добавил, что никто не пострадал.

Повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль, сказал он.

Ранее губернатор сообщил, что подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов повреждены в Курске в результате атаки украинских беспилотников.

Старовойт также заявил, что система ПВО сбила рядом с Курском несколько украинских беспилотников.

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