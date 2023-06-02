Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района
- РИА Новости
«Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. Всего насчитали пять прилётов», — написал он в Telegram.
Старовойт добавил, что никто не пострадал.
Повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль, сказал он.
Ранее губернатор сообщил, что подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов повреждены в Курске в результате атаки украинских беспилотников.
Старовойт также заявил, что система ПВО сбила рядом с Курском несколько украинских беспилотников.