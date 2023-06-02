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Власти Санкт-Петербурга оплатят 120 тысяч путёвок для детей в оздоровительные лагеря

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Правительство Санкт-Петербурга летом текущего года оплатит полностью или частично около 120 тыс. путёвок для детей в оздоровительные лагеря.
Власти Санкт-Петербурга оплатят 120 тысяч путёвок для детей в оздоровительные лагеря
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы создаём условия, чтобы каждый ребёнок мог побывать в оздоровительном лагере, отдохнуть, заняться спортом, получить яркие впечатления», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, детям-льготникам предусмотрены более 37,6 тыс. бесплатных путёвок в загородные лагеря.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.

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