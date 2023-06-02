Мособлэнерго запустило бот, предупреждающий граждан о плановых отключениях электричества

В Мособлэнерго сообщили о запуске чат-бота, который будет предупреждать жителей Подмосковья о плановых отключениях электричества.

Как сообщает«Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства, воспользоваться сервисом сможет любой житель региона, приборы которого входят в зону обслуживания Минэнерго Подмосковья. Для этого нужно подключиться к рассылке сообщений.

Ранее телеканал «360» информировал, что сотрудники «Россети Московский регион» в 2022 году подключили к электричеству почти 100 тыс. жителей, что на 26% больше, чем годом ранее.

В частности, к электросетям подсоединили кампус «Физтех-лицея» в Долгопрудном, Усовский филиал Барвихинской школы, а также соцобъекты в Егорьевске, Зарайске, Серебряных Прудах, Кашире и других населённых пунктах.