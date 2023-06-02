Врачи рассказали, как спланировать отдых на море с ребёнком

Врачи рассказали, как молодым родителям лучше подойти к планированию отдыха на море с детьми.

Терапевт Алина Секретарёва отметила, что порой взрослые уделяют недостаточно внимания рискам перегрева или избыточного влияния ультрафиолетовых лучей.

«Важно носить головной убор в часы солнечной активности, использовать SPF-средства с уровнем защиты не менее 50, держать ребёнка в тени и время от времени охлаждать водой», — цитирует её РИАМО.

По словам педиатра Марии Кулаковой, детей нужно постепенно знакомить с окружающей средой на новом месте. Она рекомендовала для профилактики кишечной инфекции остерегаться сточных водоёмов, избегать перекусов на песке и ежедневно менять купальные принадлежности.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ранее рассказала в беседе с URA.RU, что в регионах развивается программа школьного туризма.

По её словам, благодаря данной программе в путешествия по родному региону смогут отправиться 200 тыс. школьников с пятого по девятый класс.