Депутат Буцкая рассказала о развитии программы школьного туризма в регионах

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что в регионах развивается программа школьного туризма.

«Правительство увидело в проекте большие возможности и удвоило размер субсидии на 2023 год до одного миллиарда рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, в том числе Камчатскому (7,5 млн), Хабаровскому краям (5 млн), Сахалинской области (12,5 млн)», — уточнила депутат в беседе с URA.RU.

По её словам, благодаря программе, в путешествия по родному региону смогут отправиться 200 тыс. школьников с пятого по девятый класс.

Как отметила Буцкая, с запуска пилотного проекта число участников выросло почти в два раза.

«В прошлом году в программе участвовало 18 регионов. Соответственно, число увеличивается, сейчас 29. В первый пилотный этап работы программы субсидирования школьных поездок в России, по данным Министерства экономического развития, отдохнули 97 тыс. детей», — сообщила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.