В Удмуртии увеличилось число ДТП с участием детей
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«С начала 2023 года произошло 66 ДТП с участием детей, трое из которых погибли и 69 получили травмы. При этом 31 ребенок пострадал в мае этого года», — сказано в материале.
Как отмечают детские врачи-травматологи, чаще всего в ДТП дети получают сочетанные травмы — переломы, сотрясение головного мозга, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor заявил о преимуществе мотоциклистов перед водителями машин.