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В Удмуртии увеличилось число ДТП с участием детей

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В Удмуртии выросло число ДТП, в которых пострадали дети и подростки до 16 лет.
В Удмуртии увеличилось число ДТП с участием детей
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«С начала 2023 года произошло 66 ДТП с участием детей, трое из которых погибли и 69 получили травмы. При этом 31 ребенок пострадал в мае этого года», — сказано в материале.

Как отмечают детские врачи-травматологи, чаще всего в ДТП дети получают сочетанные травмы — переломы, сотрясение головного мозга, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor заявил о преимуществе мотоциклистов перед водителями машин.

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