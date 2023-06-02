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Три человека пострадали в ДТП с участием лося и автомобиля в Ленобласти

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Три человека пострадали в результате автомобильной аварии по вине лося в Ленинградской области.
Три человека пострадали в ДТП с участием лося и автомобиля в Ленобласти
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Newinform, животное выбежало на проезжую часть и спровоцировало ДТП — водитель Ford выехал на полосу встречного движения, пытаясь избежать наезда на лося. Данный манёвр привёл к столкновению с другим автомобилем. 

В пресс-службе регионального управления МВД указали, что ДТП произошло на девятом километре дороги Новая Пустошь — Невская Дубровка.

Ранее URA.RU передавало, что жертвами ДТП с грузовиком под Челябинском стали три человека.

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