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Две 17-летние девушки погибли в ДТП во Владивостоке

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Во Владивостоке две 17-летние жительницы погибли в результате аварии с тремя легковыми автомобилями.
Две 17-летние девушки погибли в ДТП во Владивостоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Авария произошла на Народном проспекте. Так, 19-летний водитель легкового автомобиля Nissan, у которого не было прав, выехал на встречную полосу, после чего протаранил два автомобиля.

«Пассажирки погибли на месте, а водитель оказался в больнице», — сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее URA.RU передавало, что жертвами ДТП с грузовиком под Челябинском стали три человека.

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