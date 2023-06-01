Две 17-летние девушки погибли в ДТП во Владивостоке
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Авария произошла на Народном проспекте. Так, 19-летний водитель легкового автомобиля Nissan, у которого не было прав, выехал на встречную полосу, после чего протаранил два автомобиля.
«Пассажирки погибли на месте, а водитель оказался в больнице», — сообщили в прокуратуре.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее URA.RU передавало, что жертвами ДТП с грузовиком под Челябинском стали три человека.