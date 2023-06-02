Психолог Мифтахова призвала не заставлять детей заниматься учёбой в летние каникулы

Психолог и эксперт цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Эльмира Мифтахова заявила, что ребёнок, который учится ещё и летом, может слишком устать к новому учебному году.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что если за время каникул нужно подтянуть тот или иной предмет, то к данному вопросу стоит подходить в индивидуальном порядке.

«Если у ребёнка нет мотивации, то лучше не заставлять, так как без желания он не сможет освоить материал», — сказала Мифтахова.

Как считает эксперт, задания на допзанятиях должны отличаться от тех, что были в школе, чтобы дети могли получить новые впечатления.

«Это может быть совместное чтение интересных книг, задания с элементами игры на онлайн-платформах, обучающие видеоролики, которые доступно объясняют материал, и последующее обсуждение их с родителем, чтобы закрепить усвоенное», — пояснила она.

По её словам, важна и включённость самих родителей в процесс обучения ребёнка.

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