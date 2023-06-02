В Подмосковье вновь пройдёт акция «Проверь здоровье в парке»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В прошлом сезоне здоровье в парках проверили более 8 тыс. человек.
«В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
При необходимости пациент получит направление в поликлинику по месту прикрепления, где можно пройти углублённое обследование.
Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».