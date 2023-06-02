В Подмосковье вновь пройдёт акция «Проверь здоровье в парке»

В Московской области возобновилась акция «Проверь здоровье в парке». В ближайшие выходные, 3—4 июня, можно пройти проверку в 17 городских округах.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В прошлом сезоне здоровье в парках проверили более 8 тыс. человек.

«В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

При необходимости пациент получит направление в поликлинику по месту прикрепления, где можно пройти углублённое обследование.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».