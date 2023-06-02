Инновационный проект «Микрореабилитационный центр на дому» реализуется в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске реализуется инновационный проект «Микрореабилитационный центр на дому».

Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что проект нацелен на семьи, в которых воспитываются дети с высокой степенью ограничения мобильности, а также со сложными сочетанными диагнозами.

«Для ребёнка в его доме создают реабилитационную среду в соответствии с диагнозом, а его родитель проходит специальное обучение», — сказано в материале.

Таким образом, родитель может стать полноправным реабилитологом для своего ребёнка.

В Минсоцразвития сообщили, что в регионе проживают более 29 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

18 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в беседе с «Москвой 24» сообщила об открытии в столице Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) на базе Инфекционной клинической больницы №1.