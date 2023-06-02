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В перинатальном центре больницы имени Ворохобова родились почти 6 тысяч детей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в перинатальном центре городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова за первый год его работы появились на свет почти 6 тыс. новорождённых.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Центр открылся в мае 2022 года. На сегодняшний день он является крупнейшим в стране. Его площадь — 51,7 тыс. кв. м, стационар может принять 392 пациента одновременно.

Клиника оснащена высокотехнологичным современным оборудованием, в том числе инкубаторами для интенсивной терапии, аппаратами ИВЛ, неонатальными мониторами.

Отмечается, что с момента открытия медики центра помогли более чем 100 младенцам с низкой массой тела.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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