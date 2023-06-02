В перинатальном центре больницы имени Ворохобова родились почти 6 тысяч детей
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Центр открылся в мае 2022 года. На сегодняшний день он является крупнейшим в стране. Его площадь — 51,7 тыс. кв. м, стационар может принять 392 пациента одновременно.
Клиника оснащена высокотехнологичным современным оборудованием, в том числе инкубаторами для интенсивной терапии, аппаратами ИВЛ, неонатальными мониторами.
Отмечается, что с момента открытия медики центра помогли более чем 100 младенцам с низкой массой тела.
Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.