Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.

Об этом сообщает НСН.

Она отметила, что центр начал работу в мае 2022 года и стал крупнейшим в России по площади и медицинским возможностям.

«Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы женщины и новорождённые получали помощь на самом высоком уровне», — рассказала Ракова.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Мытищинской больнице прошла встреча подмосковных врачей с представителями Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями «Круг добра».