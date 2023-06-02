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Минсельхоз России назвал ущерб от АЧС и гриппа птиц очень значительным

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал причинённый в 2022 году ущерб российскому агропромышленному комплексу от африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц очень значительным.
Минсельхоз России назвал ущерб от АЧС и гриппа птиц очень значительным
  • AP

Об этом он сказал на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

«Ущерб от особо опасных болезней остаётся очень значительным. Только от АЧС и гриппа птиц в 2022 году он составил 3 млрд рублей. Это прямые потери нашего АПК, и в итоге они сказываются на конечных ценах на продукты», — цитирует его РИА Новости.

Министр призвал власти российских регионов постоянно контролировать вопрос с эпидемиологической ситуацией на местах в диалоге с Минсельхозом, Россельхознадзором и региональными ветслужбами.

«На закупку вакцин и средств диагностики, которые бесплатно доводятся до регионов, ежегодно направляются весомые объёмы средств. В 2023 году это 3,7 млрд рублей», — сообщил Патрушев.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что государственная поддержка агропромышленного комплекса в новых регионах России в 2023 году составит 4,5 млрд рублей.

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