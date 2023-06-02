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ВСУ обстреляли из артиллерии КПП в Белгородской области

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Украинские военные обстреляли из артиллерии КПП в Белгородской области, когда там были мирные граждане.

Об этом сообщил военкор RT Валентин Горшенин:

«Буквально считаные километры от Белгорода. Если точно, около 12—15 км. За моей спиной дым — это прилёт от вражеской артиллерии», — рассказал он.

Горшенин сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела есть погибший и пострадавший.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сразу несколько населённых пунктов региона попали под обстрел ВСУ.

Он сообщил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

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