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Медведев не верит заявлениям Apple, отрицающей сотрудничество с американскими спецслужбами

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не верит заявлениям компании Apple, которая отрицает использование iPhone в интересах спецслужб Соединённых Штатов.
Медведев не верит заявлениям Apple, отрицающей сотрудничество с американскими спецслужбами
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, когда любая, даже крупная технологическая компания утверждает, что по идейным соображениям не сотрудничает с национальным разведсообществом, это означает одно из двух.

«а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что это необходимо учитывать владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple или Samsung.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Федеральная служба безопасности России вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

Отмечается, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов марки.

В Apple Inc. опровергли информацию ФСБ России о шпионском ПО на гаджетах компании для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб.

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