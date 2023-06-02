Медведев не верит заявлениям Apple, отрицающей сотрудничество с американскими спецслужбами
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, когда любая, даже крупная технологическая компания утверждает, что по идейным соображениям не сотрудничает с национальным разведсообществом, это означает одно из двух.
«а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает», — заявил Медведев.
Зампредседателя Совбеза добавил, что это необходимо учитывать владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple или Samsung.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Федеральная служба безопасности России вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.
Отмечается, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов марки.
В Apple Inc. опровергли информацию ФСБ России о шпионском ПО на гаджетах компании для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб.