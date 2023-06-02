Аналитики назвали сферы общепита и туризма популярными для подработки летом

Представители платформ по поиску работы рассказали, в каких сферах можно найти подработку в летний период.

Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков рассказал, что работники летом нужны в индустрии гостеприимства, строительстве, ЖКХ, в сфере работы с детьми.

«Вакансии адресованы не только специалистам, но и тем, у кого совсем нет опыта», — подчеркнул Пучков.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в разговоре с kp.ru, в свою очередь, отметил спрос на сезонных работников в сфере сельского хозяйства, общепита, развлечений и туризма.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова заявила, что летом увеличивается количество вакансий продавцов, сборщиков заказов, упаковщиков подарков, сотрудников складов и курьеров.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.