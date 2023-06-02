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Аналитик Андриевская сообщила об увеличении больничных и декретных выплат в 2024 году

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Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская сообщила, что размеры больничных и декретных выплат увеличатся в 2024 году на 18,9% из-за индексации МРОТ.
Аналитик Андриевская сообщила об увеличении больничных и декретных выплат в 2024 году
  • РИА Новости

«Средний МРОТ в 2024 году по стране увеличится до 19 242 рублей. Индексация составит 18,9%, или плюс 3 тыс. рублей. От величины МРОТ зависит размер больничных и декретных выплат по беременности и родам», — объяснила эксперт в беседе с URA.RU.

По её словам, также должна вырасти заработная плата россиян, если она привязана к МРОТ. Работодатель обязан проиндексировать зарплату и премии после повышения показателя, подытожила Андриевская.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.

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