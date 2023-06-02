Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков призвал отменить домашние задания для школьников.

Он отметил, что обсудит вопрос отмены домашних заданий на ближайшей встрече с московским Департаментом образования и науки.

«Это мировой опыт. Уверен, что разгрузка детей и учителей пойдёт на пользу всем», — цитирует Даванкова РИА Новости.

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.