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Юрист Ярмуш поддержала идею запретить лицам с двойным гражданством быть спонсорами партий

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить лицам с двойным гражданством выступать донорами партий.
Юрист Ярмуш поддержала идею запретить лицам с двойным гражданством быть спонсорами партий
  • РИА Новости

По мнению юриста, в последнее время участились случаи незаконного влияния на политическую ситуацию в России через иностранные организации и через граждан иностранных государств.

«Это влияние направлено на дестабилизацию ситуации в России, на раскол общества, на внесение смятения. Вызывая ненависть, разногласия, вражду между гражданами России. Я считаю, что участие лиц, имеющих двойное гражданство, может быть вмешательством в том числе и в выборы в России», — добавила она.

Ярмуш считает, что финансирование деятельности политических партий такими лицами должно быть запрещено.

«Либо отказываетесь от второго гражданства и оставляйте только российское, либо переставайте влиять на политическую ситуацию в России», — заключила собеседница RT.

В России предложили запретить лицам с двойным гражданством быть спонсорами партий.

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