Ликсутов: почти 80 млн раз москвичи проехали по БКЛ с момента запуска

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что почти 80 млн раз москвичи и гости столицы проехали по Большой кольцевой линии (БКЛ) с момента её полного запуска.

«Почти 80 млн раз пассажиры проехали по БКЛ за три месяца с момента полного запуска», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, рекордным днём по загруженности БКЛ стало 17 мая. Тогда Большой кольцевой линией воспользовались 1,08 млн раз.

Он также отметил, что БКЛ разгрузила Кольцевую линию московского метро на 23%.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии и радиальных станций метро построят три электродепо.