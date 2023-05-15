Ликсутов: в метро удалось рекордно сократить интервалы между поездами

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в метрополитене удалось рекордно сократить интервалы между поездами.

«Что это дало Кольцевой линии? Это в первую очередь даёт возможность увеличить парность поездов, тем самым ещё и сократить интервалы, добавить большее количество мест», — сказал Ликсутов в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, интервал между составами становится около 80 секунд, что является рекордным показателем в мире.

Как отметил заммэра, аналогичная система управления движением работает на Большой кольцевой линии. При необходимости можно увеличить число пар поездов до 42—44.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.