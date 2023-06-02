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Киберэксперт Сизов: мошенники могут использовать QR-коды на рекламных объявлениях

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Эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов предупредил, что злоумышленники могут использовать QR-коды на рекламных объявлениях в своих целях.

«Мошенники обычно действуют через сайты — клоны легальных компаний, в социальных сетях и через каналы в мессенджерах, но я не исключаю, что скоро мы сможем обнаружить мошенническую активность в обычных почтовых ящиках», — поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

По его мнению, это возможно, так как QR-коды стали активно использоваться для оплаты покупок и на рекламных объявлениях. Мошенники тоже могут распространять такие объявления.

«Сканирование такого кода может привести к переходу на сайт злоумышленников и потере денег», — предупредил Сизов.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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