Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили более 50 природных пожаров в России за сутки
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 июня, в 20 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 51 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 684 га», — цитирует заявление РИА Новости.
К полуночи 2 июня в стране действовало 57 лесных пожаров на площади 9777 га, которые активно тушили.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.