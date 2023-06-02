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Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили более 50 природных пожаров в России за сутки

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Авиалесоохрана заявила, что за прошедшие сутки сотрудники лесопожарной службы в России потушили 51 природный пожар.
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили более 50 природных пожаров в России за сутки
  • © РИА Новости / Евгений Кузьмин

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 июня, в 20 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 51 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 684 га», — цитирует заявление РИА Новости.

К полуночи 2 июня в стране действовало 57 лесных пожаров на площади 9777 га, которые активно тушили. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

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