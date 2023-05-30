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Синоптик Вильфанд предупредил о волнах аномальной жары в некоторых регионах России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Синоптик Вильфанд предупредил о волнах аномальной жары в некоторых регионах России
  • РИА Новости

«Так называемые волны тепла — это волны сильнейшей жары, когда температура превышает норму на пять — семь градусов. Такой период длится около недели. Он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары», — сообщил синоптик в беседе с «Известиями».

В субъектах Приволжского федерального округа на неделе ожидается +25...+31 °С. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до +30 °С. В Свердловской области — +28...+31 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в период с 30 мая по 1 июня.

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