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Неизвестный «заминировал» суды в Кемерове

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Неизвестный сообщил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово.
Неизвестный «заминировал» суды в Кемерове
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом сообщил Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

«В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании. Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что он потребовал перевести ему 1,3 млн рублей и угрожает убить двух детей в случае невыполнения его условий.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе.

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