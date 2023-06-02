Неизвестный «заминировал» суды в Кемерове

Неизвестный сообщил о якобы минировании нескольких судов в городе Кемерово.

Об этом сообщил Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

«В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании. Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что он потребовал перевести ему 1,3 млн рублей и угрожает убить двух детей в случае невыполнения его условий.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе.