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Минюст России включил в реестр нежелательных организаций американскую НПО

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Минюст России сообщил, что американский Anti-Corruption Foundation International, Inc.*, признанный иноагентом, включён в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной.
Минюст России включил в реестр нежелательных организаций американскую НПО
  • РИА Новости

Об этом говорится в соответствующем реестре Минюста России.

«Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc. (Фонд борьбы с коррупцией Инк.) (США)», — отмечается в записи.

В декабре 2022 года Минюст внёс данную НПО в реестр иноагентов.

В октябре 2021 года Генеральная прокуратура России рассмотрела заявление юриста Ильи Ремесло с просьбой направить запрос властям США и выяснить, на каком основании был зарегистрирован клон ФБК** — компания Anti-Corruption Foundation, Inc.

Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.12.2022.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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