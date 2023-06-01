Минюст России включил в реестр нежелательных организаций американскую НПО

Минюст России сообщил, что американский Anti-Corruption Foundation International, Inc.*, признанный иноагентом, включён в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной.

Об этом говорится в соответствующем реестре Минюста России.

«Американский Anti-Corruption Foundation International, Inc. (Фонд борьбы с коррупцией Инк.) (США)», — отмечается в записи.

В декабре 2022 года Минюст внёс данную НПО в реестр иноагентов.

В октябре 2021 года Генеральная прокуратура России рассмотрела заявление юриста Ильи Ремесло с просьбой направить запрос властям США и выяснить, на каком основании был зарегистрирован клон ФБК** — компания Anti-Corruption Foundation, Inc.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.12.2022.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.