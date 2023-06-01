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Минпромторг: российские компании удовлетворят спрос на чипы для банков к концу 2024 года

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Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что российские компании удовлетворят спрос на чипы для банков к концу 2024 года.
Минпромторг: российские компании удовлетворят спрос на чипы для банков к концу 2024 года
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Об этом он сказал в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на банковские карты внутри страны внутренним производством мы сможем обеспечить к концу 2024 года силами местных производителей — «Микрона» и «НМ-Теха», — цитирует его ТАСС.

Ранее правительство России опубликовало концепцию технологического развития, из которой следует, что доля отечественной высокотехнологичной продукции в общем объёме потребления к 2030 году должна составить не менее 75%.

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