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Медведев: необходимо уничтожить «осиное гнездо» киевского террористического режима

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Спецоперация на Украине стала контртеррористической борьбой, нужно уничтожить «осиное гнездо» террористического киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: необходимо уничтожить «осиное гнездо» киевского террористического режима
  • РИА Новости

«Мы сражаемся с террористами... Они должны быть уничтожены. Причём не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо, режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению», — цитирует его ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что украинские диверсионные группы нужно «уничтожать, как крыс» и в плен не брать.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 12 человек пострадали в результате украинских обстрелов Шебекинского округа за сутки.

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