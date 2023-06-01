Медведев: необходимо уничтожить «осиное гнездо» киевского террористического режима
- РИА Новости
«Мы сражаемся с террористами... Они должны быть уничтожены. Причём не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо, режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению», — цитирует его ТАСС.
Ранее Медведев заявил, что украинские диверсионные группы нужно «уничтожать, как крыс» и в плен не брать.
1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 12 человек пострадали в результате украинских обстрелов Шебекинского округа за сутки.