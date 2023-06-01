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Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина.
Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина
  • РИА Новости

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

В середине мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках инспекции передового пункта объединения группировки «Восток» на Запорожском направлении вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной спецоперации на Украине.

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