Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

В середине мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках инспекции передового пункта объединения группировки «Восток» на Запорожском направлении вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной спецоперации на Украине.