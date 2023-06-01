Мэр Белгорода сообщил, что на месте падения беспилотника взрывчатых веществ не обнаружено
- AFP
По его данным, инцидент произошёл в районе АЗС «Роснефть» на улице Щорса.
«Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли», — написал Демидов в Telegram.
Мэр подчеркнул, что на месте ЧП, по предварительным данным, взрывчатых веществ не зафиксировано.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения, предварительно, беспилотника на проезжую часть в Белгороде пострадали два человека.