Мэр Белгорода сообщил, что на месте падения беспилотника взрывчатых веществ не обнаружено

На месте падения беспилотника в Белгороде взрывчатых веществ не обнаружено, дрон, предположительно, взорвался недалеко от земли. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его данным, инцидент произошёл в районе АЗС «Роснефть» на улице Щорса.

«Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли», — написал Демидов в Telegram.

Мэр подчеркнул, что на месте ЧП, по предварительным данным, взрывчатых веществ не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения, предварительно, беспилотника на проезжую часть в Белгороде пострадали два человека.