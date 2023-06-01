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Мэр Белгорода сообщил, что на месте падения беспилотника взрывчатых веществ не обнаружено

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На месте падения беспилотника в Белгороде взрывчатых веществ не обнаружено, дрон, предположительно, взорвался недалеко от земли. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
Мэр Белгорода сообщил, что на месте падения беспилотника взрывчатых веществ не обнаружено
  • AFP

По его данным, инцидент произошёл в районе АЗС «Роснефть» на улице Щорса.

«Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли», — написал Демидов в Telegram.

Мэр подчеркнул, что на месте ЧП, по предварительным данным, взрывчатых веществ не зафиксировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения, предварительно, беспилотника на проезжую часть в Белгороде пострадали два человека

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