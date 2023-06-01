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СК предъявил заочное обвинение журналисту Попкову в подготовке теракта в кафе Петербурга

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение журналисту Роману Попкову* в подготовке теракта в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.
СК предъявил заочное обвинение журналисту Попкову в подготовке теракта в кафе Петербурга
  • РИА Новости

«Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК России (руководство совершением террористического акта)», — заявили в ведомстве.

1 июня МВД России объявило в розыск Попкова*, который, по данным СМИ, мог завербовать Дарью Трепову**, задержанную после теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и более 40 человек пострадали.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

** Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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