СК предъявил заочное обвинение журналисту Попкову в подготовке теракта в кафе Петербурга

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение журналисту Роману Попкову* в подготовке теракта в кафе Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский.

«Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК России (руководство совершением террористического акта)», — заявили в ведомстве.

1 июня МВД России объявило в розыск Попкова*, который, по данным СМИ, мог завербовать Дарью Трепову**, задержанную после теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и более 40 человек пострадали.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

** Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.