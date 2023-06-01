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Суд оштрафовал иноагента Noize MC за отсутствие маркировки во «ВКонтакте»

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Кузьминский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Ивана Алексеева*, известного как Noize MC*, на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на двух заметках его страницы во «ВКонтакте».
Суд оштрафовал иноагента Noize MC за отсутствие маркировки во «ВКонтакте»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновным Алексеева И.А. по ч. 4. ст. 19.34 КоАП России... и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей», — сказано в решении.

Уточняется, что посты касались информации иноагента о концертах.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими реальности и очерняющими репутацию слова иноагента Noize MC* о присвоении организатором Артёмом Мироновым денег за отменённые концерты.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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