Суд оштрафовал иноагента Noize MC за отсутствие маркировки во «ВКонтакте»

Кузьминский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Ивана Алексеева*, известного как Noize MC*, на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на двух заметках его страницы во «ВКонтакте».

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал виновным Алексеева И.А. по ч. 4. ст. 19.34 КоАП России... и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей», — сказано в решении.

Уточняется, что посты касались информации иноагента о концертах.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими реальности и очерняющими репутацию слова иноагента Noize MC* о присвоении организатором Артёмом Мироновым денег за отменённые концерты.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.