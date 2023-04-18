Суд признал ложными слова рэпера Noize MC о присвоении денег организатором его концертов

Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими реальности и очерняющими репутацию слова артиста Noize MC* о присвоении организатором Артёмом Мироновым денег за отменённые концерты.

Высказался об этом рэпер в интервью блогеру Юрию Дудю**, сообщает РИА Новости.

«Артём скрылся со всеми деньгами за несостоявшиеся концерты в США и возвращать их не собирается», — цитирует артиста источник.

Суд обязал Дудя удалить данные утверждения из интервью Ивана Алексеева (творческий псевдоним — Noize MC) на его YouTube-канале, а также опубликовать опровержение в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Судья также отклонил требование Миронова выплатить ему в качестве моральной компенсации по рублю за каждый просмотр интервью с оскорбительными словами в его адрес.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

** Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.