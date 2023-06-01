В Курганской области сообщили об эвакуации в селе Сосновка из-за природного пожара

Превентивная эвакуация объявлена в селе Сосновка Курганской области из-за природного пожара.

Об этом правительство региона сообщало в Telegram.

Отмечается, что угрозы населённым пунктам Сосновка и Твердыш Каргапольского МО, в районе которых идёт тушение природного пожара, нет.

«Объявленная эвакуация в Сосновке — превентивная. Администрацией округа подготовлены автобусы, при необходимости пункты временного размещения будут развёрнуты в Кособродском профессиональном техникуме, по адресу: рабочий посёлок Красный Октябрь, ул. Ленина, 118 и лагере «Лесная республика», село Тагильское, ул. Солнечная, 5», — сказано в заявлении правительства.

Ранее сетевое издание nashgorod.ru сообщило, что в Тюменской области число природных пожаров увеличилось до девяти, пять из них локализованы.

Днём ранее в регионе зафиксировали четыре пожара.