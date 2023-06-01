В Тюменской области зафиксировали девять лесных пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
В то же время стала известна причина крупного лесного пожара в Калтасинском районе Башкирии, который тушат с 28 мая, пишет mkset.ru.
Региональные власти заявили, что возгорание произошло по вине человека.
«Причины и виновные устанавливаются, но уже сейчас понятно, что всему виной человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём», — заявили в администрации района.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов (4-й и 5-й класс) ожидается с 1 по 5 июня.