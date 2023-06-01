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В Тюменской области зафиксировали девять лесных пожаров

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В Тюменской области число природных пожаров увеличилось до девяти, пять из них локализованы. Днём ранее в регионе зафиксировали четыре пожара.
В Тюменской области зафиксировали девять лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

В то же время стала известна причина крупного лесного пожара в Калтасинском районе Башкирии, который тушат с 28 мая, пишет mkset.ru.

Региональные власти заявили, что возгорание произошло по вине человека.

«Причины и виновные устанавливаются, но уже сейчас понятно, что всему виной человеческий фактор — неосторожное обращение с огнём», — заявили в администрации района.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов (4-й и 5-й класс) ожидается с 1 по 5 июня.

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