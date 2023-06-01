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Омбудсмен Морозова: двое детей погибли в ДНР за последний месяц

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Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что за последний месяц в республике в результате обстрелов ВС Украины погибли двое детей.
Омбудсмен Морозова: двое детей погибли в ДНР за последний месяц
  • РИА Новости

«За последний месяц (в регионе от обстрелов украинских войск. — RT) погибло 35 человек, в том числе двое деток», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, ранено 142 человека, в том числе 13 детей.

С начала вооружённого конфликта в Донбассе в ДНР погибли 226 детей, порядка 757 получили ранения, более 40 остались инвалидами, заявила Морозова.

Она подчеркнула, что в Донбассе регулярно нарушаются права тех несовершеннолетних, которые проживают на территории республики.

В апреле Следственный комитет России сообщил, что с 2014 года из-за действий украинской стороны в Донбассе погибли 5 тыс. мирных граждан.

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