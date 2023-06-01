Путин назвал детей самым большим счастьем в жизни

Президент России Владимир Путин заявил, что дети являются самым большим удовольствием и счастьем в жизни.

«Самое большое удовольствие и счастье — в детях», — приводит РИА Новости его слова на встрече с семьями, которые за воспитание семерых и более детей награждены орденом «Родительская слава».

Путин добавил, что у него вызывает вопросы высказывание людей, которые хотят «пожить для себя».

Российский лидер отметил, что такие люди не понимают, что самое большое удовольствие — это как раз дети.

Ранее Путин в ходе видеообращения поприветствовал участников фестиваля «Движение первых» и поздравил школьников, родителей, учителей и наставников с Международным днём защиты детей.