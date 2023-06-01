Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин назвал детей самым большим счастьем в жизни

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что дети являются самым большим удовольствием и счастьем в жизни.
Путин назвал детей самым большим счастьем в жизни
  • РИА Новости

«Самое большое удовольствие и счастье — в детях», — приводит РИА Новости его слова на встрече с семьями, которые за воспитание семерых и более детей награждены орденом «Родительская слава».

Путин добавил, что у него вызывает вопросы высказывание людей, которые хотят «пожить для себя».

Российский лидер отметил, что такие люди не понимают, что самое большое удовольствие — это как раз дети.

Ранее Путин в ходе видеообращения поприветствовал участников фестиваля «Движение первых» и поздравил школьников, родителей, учителей и наставников с Международным днём защиты детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить