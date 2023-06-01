Российский лидер Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам фестиваля «Движение первых».

Оно было показано со сцены проходящего на ВДНХ мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Глава государства поприветствовал участников фестиваля и поздравил школьников, родителей, учителей и наставников с Международным днём защиты детей.

Путин отметил, что фестиваль, как и само Движение первых, растёт и охватывает всю страну.

26 мая сообщалось, что Всероссийский фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения первых» состоится 1 июня в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что на территории будет работать несколько площадок. Там организуют творческие, образовательные и проектные мероприятия по направлениям деятельности Движения первых, а также мастер-классы и лектории.