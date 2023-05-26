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«Фестиваль Движения первых» пройдёт 1 июня в Нижнем Новгороде

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Всероссийский фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения первых» состоится 1 июня в Нижнем Новгороде.
«Фестиваль Движения первых» пройдёт 1 июня в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На территории будет работать несколько площадок. Там организуют творческие, образовательные и проектные мероприятия по направлениям деятельности «Движения первых», а также мастер-классы и лектории.

На главной площадке запланированы выступления хореографических, театральных, вокальных и хоровых коллективов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.

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