«Фестиваль Движения первых» пройдёт 1 июня в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
На территории будет работать несколько площадок. Там организуют творческие, образовательные и проектные мероприятия по направлениям деятельности «Движения первых», а также мастер-классы и лектории.
На главной площадке запланированы выступления хореографических, театральных, вокальных и хоровых коллективов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что фестиваль променад-концертов «Белые ночи в Дубне» откроется в понедельник, 29 мая.