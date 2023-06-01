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В хакатоне «Лидеры цифровой трансформации» участвуют специалисты из 37 стран

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Специалисты из регионов России, а также из 37 стран мира присоединились к московскому хакатону «Лидеры цифровой трансформации».
В хакатоне «Лидеры цифровой трансформации» участвуют специалисты из 37 стран

В мероприятии участвовали более семи тысяч программистов, аналитиков, дизайнеров, маркетологов, проектных менеджеров и ИТ-предпринимателей, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«С 2019 года в хакатоне приняли участие больше 20 тыс. специалистов более чем из 30 стран мира. Они разработали свыше 1,2 тыс. технологичных решений для столицы», — прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В финал выйдет больше 200 коллективов. Победителей наградят денежными премиями.

Конкурс завершат трёхдневным фестивалем в Москве.

Ранее НСН сообщала, что в столице открыли регистрацию на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром-2023».

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