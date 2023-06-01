Ефимов: в Москве построят новые школы и детсады в рамках проекта КРТ
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По его словам, 18 из них предусматривают строительство образовательных учреждений — детских садов, школ и колледжей в 17 районах Москвы.
Так, на месте неэффективно использованных участков будет построено 14 школ и 17 детсадов, их будут посещать более девяти тыс. детей.
Также в столице возведут три школы искусств, два колледжа и два здания дополнительного образования, уточнил Ефимов.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».