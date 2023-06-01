Губернатор Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днём защиты детей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил граждан с Международным днём защиты детей, который отмечается 1 июня.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В области ведётся серьёзная работа по поддержке материнства и детства, подчеркнул губернатор.

«Большое внимание уделяется развитию школьного образования: регион участвует в национальных проектах «Демография», «Образование», «Здравоохранение». Выполняются масштабные задачи, поддержанные руководством страны, например капитальный ремонт детской областной больницы. А недавно мы вошли в число пилотных регионов по созданию школ для одарённых детей», — добавил Никитин.

Ранее URA.RU передавало, что на челябинской телебашне включат тематическую подсветку в четверг, 1 июня, в День защиты детей.