Бортников: ФСБ прогнозирует качественную трансформацию международного терроризма

ФСБ России прогнозирует качественную трансформацию международного терроризма на фоне возвращения в свои страны боевиков, принимавших участие в конфликтах на Украине и в Сирии.

Об этом сообщил в Минске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ директор ФСБ России Александр Бортников.

«В целом прогнозируем очередную качественную трансформацию международного терроризма», — цитирует его ТАСС.

По словам Бортникова, иностранные боевики, прошедшие через Афганистан, Сирию и Украину, будут расползаться по другим горячим точкам либо возвращаться в страны исхода и начнут распространять полученный боевой опыт «среди своих многочисленных адептов».

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Федеральная служба безопасности России вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

По данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов марки.