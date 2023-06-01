Бортников: ФСБ прогнозирует качественную трансформацию международного терроризма
- РИА Новости
Об этом сообщил в Минске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ директор ФСБ России Александр Бортников.
«В целом прогнозируем очередную качественную трансформацию международного терроризма», — цитирует его ТАСС.
По словам Бортникова, иностранные боевики, прошедшие через Афганистан, Сирию и Украину, будут расползаться по другим горячим точкам либо возвращаться в страны исхода и начнут распространять полученный боевой опыт «среди своих многочисленных адептов».
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что Федеральная служба безопасности России вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.
По данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов марки.