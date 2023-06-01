Хлебопёки Балтфлота освоили процесс изготовления хлеба в полевых условиях в Калининградской области

В Калининградской области прошло тактико-специальное учение военных хлебопёков Балтийского флота. В рамках мероприятий отрабатывались вопросы применения полевого механизированного хлебозавода и организации выпечки хлеба различных сортов в полевых условиях.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По итогам учений свыше 1 тыс. военнослужащих, выполнявших в этот же период учебные задачи в полевых условиях на полигонах, были обеспечены хлебобулочными изделиями.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.