Хлебопёки Балтфлота освоили процесс изготовления хлеба в полевых условиях в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
По итогам учений свыше 1 тыс. военнослужащих, выполнявших в этот же период учебные задачи в полевых условиях на полигонах, были обеспечены хлебобулочными изделиями.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с высадкой десанта на побережье в Приморском крае.