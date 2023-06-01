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Пресненский суд Москвы передал в Смоленск вопрос о передаче из Белоруссии в Россию Сапеги

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Пресненский суд Москвы передал в Смоленск вопрос о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги.
Пресненский суд Москвы передал в Смоленск вопрос о передаче из Белоруссии в Россию Сапеги
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, адвокаты настаивали на передаче дела во Владивосток, указывая, что последнее место жительства девушки — остров Русский.

Представитель прокуратуры просил рассмотреть дело в Москве.

27 апреля материалы по приговору Сапеги поступили для рассмотрения в Пресненский суд Москвы.

В мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии.

Россиянке инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

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