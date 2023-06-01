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Собянин: стажировки для подростков пройдут в столице с 19 июня по 11 августа

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городской проект стажировок для подростков 14—18 лет пройдёт в столице с 19 июня по 11 августа. Он станет одним из спецпроектов «Лета в новом формате».
Собянин: стажировки для подростков пройдут в столице с 19 июня по 11 августа
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В проекте участвуют подопечные городских семейных центров. В этом году в программу включили подростков из семей участников СВО», — уточнил Собянин.

На выбор детям предлагается около 200 специальностей, в том числе звукорежиссёр, ИТ-специалист, дизайнер, бухгалтер.

Стажировки будут проходить в три потока по 20 дней. По словам Собянина, стажировка занимает не больше 80 часов.

При этом у подростков есть возможность выбрать организацию, максимально близкую к дому.

Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.

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