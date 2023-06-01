Собянин: стажировки для подростков пройдут в столице с 19 июня по 11 августа
- РИА Новости
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В проекте участвуют подопечные городских семейных центров. В этом году в программу включили подростков из семей участников СВО», — уточнил Собянин.
На выбор детям предлагается около 200 специальностей, в том числе звукорежиссёр, ИТ-специалист, дизайнер, бухгалтер.
Стажировки будут проходить в три потока по 20 дней. По словам Собянина, стажировка занимает не больше 80 часов.
При этом у подростков есть возможность выбрать организацию, максимально близкую к дому.
Ранее семейный психолог Светлана Смирнова в беседе с ФАН дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.