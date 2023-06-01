Минпром: жизнеобеспечение шахты в Ростовской области после задымления восстановлено

Жизнеобеспечение шахты «Октябрьская-Южная» в Ростовской области после задымления восстановлено.

Об этом сообщили в Министерстве промышленности и энергетики региона.

«В настоящее время жизнеобеспечение шахты «Октябрьская-Южная» восстановлено», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

Он отметил, что на шахте «Октябрьская-Южная» не проводится работа по добыче угля, шахта работает в режиме поддержания жизнедеятельности.

Ранее в МЧС сообщили, что порода обрушилась в шахте «Октябрьская-Южная» в Ростовской области, никто не пострадал.