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Минпром: жизнеобеспечение шахты в Ростовской области после задымления восстановлено

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Жизнеобеспечение шахты «Октябрьская-Южная» в Ростовской области после задымления восстановлено.
Минпром: жизнеобеспечение шахты в Ростовской области после задымления восстановлено
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Министерстве промышленности и энергетики региона.

«В настоящее время жизнеобеспечение шахты «Октябрьская-Южная» восстановлено», — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

Он отметил, что на шахте «Октябрьская-Южная» не проводится работа по добыче угля, шахта работает в режиме поддержания жизнедеятельности.

Ранее в МЧС сообщили, что порода обрушилась в шахте «Октябрьская-Южная» в Ростовской области, никто не пострадал.

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