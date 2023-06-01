МЧС: порода обрушилась в шахте в Ростовской области
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Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Поступила информация об обрушении породы в штреке шахты «Октябрьская-Южная» в городе Шахты», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщило, что после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону 19 детей и семеро взрослых остаются в больницах.
В мае в Донецкой Народной Республике на поверхность подняли 71 горняка из двух шахт, обесточенных в результате обстрела со стороны украинских войск.