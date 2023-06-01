В результате падения неопознанного объекта в Калужской области произошёл взрыв

Неопознанный объект упал около посёлка Товарково Калужской области, произошёл взрыв, жители не пострадали.

Об этом сообщило правительство региона.

«Неопознанный объект упал в районе Товаркова. В результате падения произошёл взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объекты экономики и жилые дома не повреждены, местные жители не пострадали.

Ранее административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново в Псковской области получило повреждения.